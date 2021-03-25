Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського

Зокрема, він пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського, а також нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.

"Якщо країна відповідним чином буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інститутах. Після чого можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО, ми маємо справу з документами", - підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що документів щодо Коломойському немає в українських установах.

"Якщо вони будуть, це вже питання іншого порядку", - додав секретар РНБО.