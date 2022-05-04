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Данилов объяснил депортацию украинцев в Россию: должны были строить города в Сибири

Алексей Данилов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что у россиян был план захватить множество наших граждан и переселить их в Сибирь для строительства новых российских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Данилова.

"План, который был у россиян, впервые опубликовали 6 сентября 2021 года. Была статья Шойгу, она называлась "Развитие городов Сибири". В этой статье был большой очерк, как они будут строить большие города. Они писали, что их будут строить граждане стран СНГ", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что план россиян заключался в том, чтобы захватить множество наших граждан, переселить их туда для строительства тех городов, которые они с Путиным себе мечтали.

"У них из Советского Союза ничего не меняется... Как только война кончится, мы вернем всех людей", - добавил глава СНБО.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Алексей ДаниловВторжение России в Украину