Данілов пояснив депортацію українців до Росії: мали будувати міста в Сибіру

Глава РНБО Олексій Данілов заявив, що у росіян був план захопити безліч наших громадян і переселити їх до Сибіру для будівництва нових російських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Данилова.
"План, який був у росіян, вперше опублікували 6 вересня 2021 року. Була стаття Шойгу, вона називалася"розвиток міст Сибіру". У цій статті був великий нарис, як вони будуть будувати великі міста. Вони писали, що їх будуть будувати громадяни країн СНД", - зазначив Данілов.
Він також підкреслив, що план росіян полягав у тому, щоб захопити безліч наших громадян, переселити їх туди для будівництва тих міст, які вони з Путіним собі мріяли.
"У них з Радянського Союзу нічого не змінюється... Як тільки війна скінчиться, ми повернемо всіх людей", - додав глава РНБО.
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