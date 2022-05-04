Данілов пояснив депортацію українців до Росії: мали будувати міста в Сибіру

"План, який був у росіян, вперше опублікували 6 вересня 2021 року. Була стаття Шойгу, вона називалася"розвиток міст Сибіру". У цій статті був великий нарис, як вони будуть будувати великі міста. Вони писали, що їх будуть будувати громадяни країн СНД", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що план росіян полягав у тому, щоб захопити безліч наших громадян, переселити їх туди для будівництва тих міст, які вони з Путіним собі мріяли.

"У них з Радянського Союзу нічого не змінюється... Як тільки війна скінчиться, ми повернемо всіх людей", - додав глава РНБО.