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Данілов пояснив депортацію українців до Росії: мали будувати міста в Сибіру

Олексій Данилов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава РНБО Олексій Данілов заявив, що у росіян був план захопити безліч наших громадян і переселити їх до Сибіру для будівництва нових російських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Данилова.

"План, який був у росіян, вперше опублікували 6 вересня 2021 року. Була стаття Шойгу, вона називалася"розвиток міст Сибіру". У цій статті був великий нарис, як вони будуть будувати великі міста. Вони писали, що їх будуть будувати громадяни країн СНД", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що план росіян полягав у тому, щоб захопити безліч наших громадян, переселити їх туди для будівництва тих міст, які вони з Путіним собі мріяли.

"У них з Радянського Союзу нічого не змінюється... Як тільки війна скінчиться, ми повернемо всіх людей", - додав глава РНБО.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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