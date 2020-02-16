Данилов обсудит в Иране проблемы расследования катастрофы МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы самолета МАУ 8 января. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сегодня, в воскресенье Данилов почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины". Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета.

Кроме того, в память о погибших было поставлено 11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом сотрудничество в рамках расследования катастрофы самолета МАУ над Тегераном.

По данным иранского ведомства, во время встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Пристайко и Зариф обменялись мнениями относительно украинского самолета, который был сбит Ираном, а также обсудили сотрудничество в рамках расследования.