Данілов обговорить в Ірані проблеми розслідування катастрофи МАУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов 15-17 лютого перебуває з робочим візитом в Ірані на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи літака МАУ 8 січня. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Сьогодні, в неділю Данілов вшанував пам'ять українців, загиблих в авіакатастрофі літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України". Данилов разом з послом України в Ірані Сергієм Бурділяком поклали квіти на місці трагедії українського літака.

Крім того, в пам'ять про загиблих було поставлено 11 свічок в Ванкском Соборі Святого Всеспасітеля (храм Вірменської Апостольської церкви).

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфа співробітництво в рамках розслідування катастрофи літака МАУ над Тегераном.

За даними іранського відомства, під час зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пристайко та Заріф обмінялися думками щодо українського літака, який був збитий Іраном, а також обговорили співпрацю в рамках розслідування.