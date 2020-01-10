Данилов обсудил катастрофу в Иране с послами Канады, Великобритании, Швеции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции ход расследования причин крушения украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В ходе встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с чрезвычайными и полномочными послами Канады в Украине Ларисой Галадзой, Великобритании - Мелиндой Симмонс и Королевства Швеция - Тобиасом Тибергом. Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 в Иране", - говорится в сообщении.

Кроме того, Данилов заверил, что группа экспертов из Украины активно работает на месте крушения самолета в Иране, и СНБО Украины каждый час получает оперативные отчеты.

Послы Канады, Великобритании и Швеции выразили соболезнования в связи с катастрофой и заверили в готовности оказывать Украине всю необходимую помощь в ходе расследования.

Напомним, Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"