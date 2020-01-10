ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Данилов обсудил катастрофу в Иране с послами Канады, Великобритании, Швеции

Новости » Политика     10.01.2020 - 16:00
Данилов обсудил катастрофу в Иране с послами Канады, Великобритании, Швеции
Фото: Алексей Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

Стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования авиакатастрофы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции ход расследования причин крушения украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В ходе встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с чрезвычайными и полномочными послами Канады в Украине Ларисой Галадзой, Великобритании - Мелиндой Симмонс и Королевства Швеция - Тобиасом Тибергом. Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 в Иране", - говорится в сообщении.

Кроме того, Данилов заверил, что группа экспертов из Украины активно работает на месте крушения самолета в Иране, и СНБО Украины каждый час получает оперативные отчеты.

Послы Канады, Великобритании и Швеции выразили соболезнования в связи с катастрофой и заверили в готовности оказывать Украине всю необходимую помощь в ходе расследования.

Напомним, Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

В СНБО заявили о 7 версиях авиакатастрофы в Иране Теракт и поражение самолета ракетой РФ: в СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
Новости Украины СНБО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь