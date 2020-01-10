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Данилов обговорив катастрофу в Ірані з послами Канади, Великобританії, Швеції

Новини » Політика     10.01.2020 - 16:00
Данилов обговорив катастрофу в Ірані з послами Канади, Великобританії, Швеції
Фото: Олексій Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

Сторони обговорили актуальну ситуацію про хід розслідування авіакатастрофи

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов обговорив з послами Канади, Великобританії та Швеції хід розслідування причин катастрофи українського літака в Ірані. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

В ході зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію про хід розслідування катастрофи літака Boeing 737.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов провів зустріч з надзвичайними і повноважними послами Канади в Україні Ларисою Галадза, Великобританії - Меліндой Сіммонс і Королівства Швеція - Тобіасом Тібергом. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію про хід розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 в Ірані ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Данилов запевнив, що група експертів з України активно працює на місці аварії літака в Ірані, і РНБО України щогодини отримує оперативні звіти.

Посли Канади, Великобританії та Швеції висловили співчуття у зв'язку з катастрофою і запевнили в готовності надавати Україні всю необхідну допомогу в ході розслідування.

Нагадаємо, Іран надасть українським експертам доступ до всіх необхідних даних для встановлення причин авіакатастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"

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