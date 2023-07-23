Данілов про обстріли Одеси: кремлівському щуру потрібно дати відповідь

"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору". За кремлівським планом, мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи", - вважає Данілов.

На його думку, росіяни чекають, що через шантаж зможуть примусити Захід прийняти кремлівський "зерновий ультиматум". Мова йде про експорт російського аміаку та зняття частини санкцій.

При цьому Данілов вважає, що Росія хоче знищити українську інфраструктуру, що забезпечує роботу "зернового коридору", щоб зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики.

"План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією", - вважає секретар РНБО.

Данілов додав, що Україна знає про плани РФ та відреагує належним чином. Він закликав світ дати російському диктору належну відповідь.

"Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки", - підкреслив він.

Наймасштабніший обстріл Одеси

Нагадаємо, протягом останнього тижня росіяни посилили обстріли Одеси та області. Окупанти атакують портову інфраструктуру та зернові термінали.

Цієї ночі росіяни завдали наймасованішого удару по історичному центру Одеси. Внаслідок атаки постраждали 19 осіб, один чоловік загинув.

Окупанти використали 5 видів ракет, зокрема крилаті, протикорабельні та балістику. Постраждали житлові будинки, пам'ятки архітектури, також зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.