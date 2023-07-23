Данилов об обстрелах Одессы: кремлевской крысе нужно дать ответ

"Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора". По кремлевскому плану, должны быть созданы искусственные условия угроз голода в первую очередь для стран Африки", - сказал он.

По его мнению, россияне ожидают, что через шантаж смогут заставить Запад принять кремлевский "зерновой ультиматум". Речь идет об экспорте российского аммиака и снятии части санкций.

При этом Данилов считает, что Россия хочет уничтожить украинскую инфраструктуру, обеспечивающую работу "зернового коридора", чтобы сделать мир зависимым от российского зерна и их логистикой.

"План - поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой надимперией", - считает секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Украина знает о планах РФ и отреагирует должным образом. Он призвал мир дать российскому диктору соответствующий ответ.

"Мир и Запад должны проявить твердость и незыблемость и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, который должен заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности", - подчеркнул он.

Самый масштабный обстрел Одессы

Напомним, в течение последней недели россияне усилили обстрелы Одессы и области. Оккупанты атакуют портовую инфраструктуру и зерновые терминалы.

Этой ночью россияне нанесли самый массированный удар по историческому центру Одессы. В результате атаки пострадали 19 человек, один человек погиб.

Оккупанты использовали 5 видов ракет, в том числе крылатые, противокорабельные и баллистику. Пострадали жилые дома, памятки архитектуры, также разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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