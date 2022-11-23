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Данілов про обшуки у Лаврі: там знайшли певних людей, можливо, з Росії

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів подробиці розслідування, в ході якого правоохоронці проводили обшуки на території Києво-Печерської Лаври

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardsan

Вранці у вівторок 22 листопада у рамках операції з протидії ймовірній "підривній діяльності російських спецслужб" в Києво-Печерській лаврі були вилучені гроші, документи, а також знайдені, ймовірно, громадяни Росії.

Данілов зазначив, що б

Нагадаємо співробітники Служби безпеки України проводять обшук у компанії VS Energy

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КиївСлужба безпеки УкраїниОлексій Данілов