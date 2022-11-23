Данілов про обшуки у Лаврі: там знайшли певних людей, можливо, з Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів подробиці розслідування, в ході якого правоохоронці проводили обшуки на території Києво-Печерської Лаври
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardsan
Вранці у вівторок 22 листопада у рамках операції з протидії ймовірній "підривній діяльності російських спецслужб" в Києво-Печерській лаврі були вилучені гроші, документи, а також знайдені, ймовірно, громадяни Росії.
Данілов зазначив, що б
Нагадаємо співробітники Служби безпеки України проводять обшук у компанії VS Energy
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.