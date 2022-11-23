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Данилов об обысках в Лавре: там нашли определенных людей, возможно, из России

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал подробности расследования, в ходе которого правоохранители проводили обыски на территории Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardsan.

Утром во вторник 22 ноября в рамках операции по противодействию вероятной "подрывной деятельности российских спецслужб" в Киево-Печерской лавре были изъяты деньги, документы, а также найдены, вероятно, граждане России.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в компании VS Energy.

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КиевСлужба безопасности УкраиныАлексей Данилов