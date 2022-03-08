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Данилов обратился к Западу: закроем небо сами, дайте боевую авиацию и ПВО

Автор: Александр Мороз

Если западные страны не способны закрыть небо над Украиной от российских ракет и авиации, то она сама сможет это сделать. При условии, что ей передадут истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, Россия просчиталась и после начала вторжения весь мир сплотился вокруг Украины.

"Мы благодарим всех за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку. Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей за их инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины. Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба - передача боевой авиации и средств ПВО", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что от этого также зависит, будет ли Россия убивать украинских женщин и детей.

"Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что американский президента Джо Байден может сделать больше для защиты Украины и остановить войну.

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СНБОАлексей ДаниловВойна России против Украины