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Данілов звернувся до Заходу: закриємо небо самі, дайте бойову авіацію і ППО

Автор: Олександр Мороз

Якщо західні країни не здатні закрити небо над Україною від російських ракет і авіації, то вона сама зможе це зробити. За умови, що їй передадуть винищувачі та засоби протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря РНБО Олексія Данилова.

За його словами, Росія прорахувалася і після початку вторгнення весь світ згуртувався навколо України.

"Ми дякуємо всім за кожен патрон, голос на захист нашої держави і кожне слово на нашу підтримку. Ми дякуємо нашим британським, канадським та нідерландським друзям за їхню ініціативу щодо створення міжнародної групи підтримки України. Але саме зараз, в цей момент, в цей день, в цю хвилину ми потребуємо максимально швидкої і практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба - передача бойової авіації і засобів ППО", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що від цього також залежить, чи буде Росія вбивати українських жінок і дітей.

"Якщо НАТО не хоче або не може закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить в чохлах", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що американський президента Джо Байден може зробити більше для захисту України і зупинити війну.

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РНБООлексій ДаніловВійна Росії проти України