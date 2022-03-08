Данілов звернувся до Заходу: закриємо небо самі, дайте бойову авіацію і ППО

За його словами, Росія прорахувалася і після початку вторгнення весь світ згуртувався навколо України.

"Ми дякуємо всім за кожен патрон, голос на захист нашої держави і кожне слово на нашу підтримку. Ми дякуємо нашим британським, канадським та нідерландським друзям за їхню ініціативу щодо створення міжнародної групи підтримки України. Але саме зараз, в цей момент, в цей день, в цю хвилину ми потребуємо максимально швидкої і практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба - передача бойової авіації і засобів ППО", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що від цього також залежить, чи буде Росія вбивати українських жінок і дітей.

"Якщо НАТО не хоче або не може закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить в чохлах", - додав секретар РНБО.