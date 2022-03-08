ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов обратился к Западу: закроем небо сами, дайте боевую авиацию и ПВО

Новина українською →
Киев, Вторник 08 марта 2022 14:41
Данилов обратился к Западу: закроем небо сами, дайте боевую авиацию и ПВО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Если западные страны не способны закрыть небо над Украиной от российских ракет и авиации, то она сама сможет это сделать. При условии, что ей передадут истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, Россия просчиталась и после начала вторжения весь мир сплотился вокруг Украины.

"Мы благодарим всех за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку. Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей за их инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины. Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба - передача боевой авиации и средств ПВО", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что от этого также зависит, будет ли Россия убивать украинских женщин и детей.

"Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что американский президента Джо Байден может сделать больше для защиты Украины и остановить войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать