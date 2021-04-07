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Данилов: обострение на Донбассе зависит только от Путина

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 15:10
Данилов: обострение на Донбассе зависит только от Путина Фото: Алексей Данилов (Виталий Носа/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обострение на Донбассе на сегодня зависит исключительно от президента России Владимира Путина. Украина не намерена обострять конфликт, поскольку ценит жизни своих военных.

Об этом в интервью lb.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось… Путину людей не жалко, это большая проблема", - отметил он.

По его словам, нынешняя эскалация может быть обусловлена ситуацией с пандемией COVID, сменой власти в США, будущей сменой канцлера Германии. Кроме того, США, Япония, Индия и Австралия создают союз для защиты от влияния Китая, хотя раньше Индия больше сотрудничала с Россией.

"Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации", - добавил Данилов.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил военную активизацию тем, что Москва хочет обратить на себя внимание.

Отметим, только с 26 марта Украина потеряла 10 военных на Донбассе.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".

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