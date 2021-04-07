Данилов: обострение на Донбассе зависит только от Путина
Обострение на Донбассе на сегодня зависит исключительно от президента России Владимира Путина. Украина не намерена обострять конфликт, поскольку ценит жизни своих военных.
Об этом в интервью lb.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
"Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось… Путину людей не жалко, это большая проблема", - отметил он.
По его словам, нынешняя эскалация может быть обусловлена ситуацией с пандемией COVID, сменой власти в США, будущей сменой канцлера Германии. Кроме того, США, Япония, Индия и Австралия создают союз для защиты от влияния Китая, хотя раньше Индия больше сотрудничала с Россией.
"Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации", - добавил Данилов.
Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил военную активизацию тем, что Москва хочет обратить на себя внимание.
Отметим, только с 26 марта Украина потеряла 10 военных на Донбассе.
Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".