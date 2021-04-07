Данілов: загострення на Донбасі залежить тільки від Путіна
Загострення на Донбасі на сьогодні залежить виключно від президента Росії Володимира Путіна. Україна не має наміру загострювати конфлікт, оскільки цінує життя своїх військових.
Про це в інтерв'ю lb.ua заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
"Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашої сторони ми не плануємо ніяких загострень, так як цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все як можна швидше закінчилося... Путіну людей не шкода, це велика проблема", - зазначив він.
За його словами, нинішня ескалація може бути обумовлена ситуацією з пандемією COVID, зміною влади в США, майбутньою зміною канцлера Німеччини. Крім того, США, Японія, Індія і Австралія створюють союз для захисту від впливу Китаю, хоча раніше Індія більше співпрацювала з Росією.
"Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокативними діями щодо Російської Федерації", - додав Данілов.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив військову активізацію тим, що Москва хоче звернути на себе увагу.
Відзначимо, тільки з 26 березня Україна втратила 10 військових на Донбасі.
Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".