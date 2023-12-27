Данілов про оборону Мар'їнки і тактику росіян: ситуація гірша, ніж з Бахмутом

"Маленька частина поселення все ще перебуває під контролем Збройних сил України", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи відповідають дійсності нещодавні заяви Міністерства оборони РФ про нібито повне взяття Мар'їнки.

Разом з тим Данілов зауважив, що росіяни прагнуть захопити цей населений пункт.

"Хоча, якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту. Бо вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої споруди", - наголосив секретар РНБО.

Стосовно можливості порівняти тактику, яку проводять інтервенти під Мар'їнкою, з кампанією по захоплення Бахмута, Данілов звернув увагу на різницю цих населених пунктів по особливостях місцевості.

"Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які б вціліли на території Мар'їнки фактично немає", - каже він.

Також чиновник відзначив, що Сили оборони продовжують боронити населені пункти, зокрема на Авдіївському на Куп'янському відтінках фронту, де противник намагається просуватися вглиб, і "ситуація важка".

"Але я кажу, що на фронті завжди важко. Це війна", - констатує Данілов.

Ситуація в Мар'їнці

Нагадаємо, ще 25 грудня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів диктатору Володимиру Путіну про те, що російські війська нібито повністю окупували Мар'їнку.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун, коментуючи цю інформацію, наголошував, що про повне захоплення міста говорити некоректно, оскільки наші захисники все ще знаходяться в його адміністративних кордонах.

При цьому 26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зазначив, що українські захисники перебувають на півночі Мар'їнки. Але частина військових уже відійшли на околиці і навіть далі.

Також військові у вівторок ввечері розповіли, що російські окупанти продовжують обстрілювати Мар'їнку за допомогою артилерії. Це відбувається після їхніх заяв про нібито повний контроль над містом.