Данилов: никакого Донбасса не существует, этот нарратив навязывает РФ

"Словосочетания "Донбасс" не существует ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией… - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени" - мы помним все эти реплики, которые были", - отметил Данилов.

По его словам, в этом плане следует придерживаться украинских нормативно-правовых документов, в которых есть четкие географические названия - территории Донецкой и Луганской областей.

"Никакого Донбасса не существует, потому что это тот нарратив, который нам навязывает РФ … потом они будут говорить о Галичине и других вещах - это очень опасные вещи, когда мы начинаем использовать такие синонимы", - добавил Данилов.

Отметим, словом "Донбасс" обозначают историко-географический край и один из самых в Украине промышленно-энергетических комплексов с большими природными ресурсами и мощным производственным потенциалом. Донбасс расположен на востоке страны и административно охватывает Донецкую и Луганскую области; площадь - 53,2 тыс. км (8,8% площади Украины).