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Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу по их окончанию, - Ермак

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 13:52
Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу по их окончанию, - Ермак Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения. В связи с этим поддержку украинским делегациям должен оказывать Центр противодействия дезинформации.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, украинские делегации переговорного процесса "нормандской четверки" и в ТКГ заинтересованы, чтобы этот Центр начал работать и оказывал поддержку.

"Потому что тяжелые, но так необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже является объектом дезинформации, манипуляции, которая выходит и начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров", - заявил Ермак.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Украине презентуют Центр противодействия дезинформации.

Как разъяснил Ермак, Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны. Он может заработать уже на следующей неделе.

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