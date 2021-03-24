Данілов: ніякого Донбасу не існує, цей наратив нав'язує РФ

"Словосполучення "Донбас" не існує ні в одному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією... - "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна" - ми пам'ятаємо всі ці репліки, які були", - зазначив Данілов.

За його словами, в цьому плані слід дотримуватися українських нормативно-правових документів, в яких є чіткі географічні назви - території Донецької та Луганської областей.

"Ніякого Донбасу не існує, тому що це той наратив, який нам нав'язує РФ ... потім вони будуть говорити про Галичину та інші речі - це дуже небезпечні речі, коли ми починаємо використовувати такі синоніми", - додав Данілов.

Зазначимо, словом "Донбас" позначають історико-географічний край і один з найбільших в Україні промислово-енергетичних комплексів з великими природними ресурсами та потужним виробничим потенціалом. Донбас розташований на сході країни та адміністративно охоплює Донецьку і Луганську області; площа - 53,2 тис. км (8,8% площі України).