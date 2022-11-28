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Данилов назвал наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 17:20
Данилов назвал наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины является передача Вооруженным силам ракет дальностью 800 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Данилов объяснил, как значительно сэкономить на генераторах, которые в последнее время партнеры передают Украине.

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 километров", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов пояснил, что желательно было получить ракеты, дальность которых была больше 800 километров.

Напомним, что ранее Данилов прокомментировал удары РФ по энергетическим объектам. По его словам, россияне ведут "героическую" борьбу с ГЭС и ТЭЦ.

Также мы писали, как Россия выбирает цели для атак, и какие энергообъекты могут стать следующими. В РФ знают, как работает энергетическая система Украины, поэтому прицельно бьет по инфраструктуре.

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