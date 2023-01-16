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Данилов назвал страну, в которую Россия намерена еще вторгнуться

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 января 2023 20:52
Данилов назвал страну, в которую Россия намерена еще вторгнуться Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Казахстан может стать следующей страной, куда Россия намерена пойти еще с полномасштабным вторжением.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На сегодняшний день Казахстан - это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны", - заявил он.

Напомним, ранее Данилов предупреждал, что на пути к победе у украинцев остался "самый тяжелый отрезок". Теперь нужно окончательно освободить все территории Украины и главное - наказать РФ за преступления.

Как сообщалось, Россия в ближайшие месяцы может начать новое наступление. Украинское военное руководство говорит о феврале 2023 года. РБК-Украина рассказало, что известно о возможном наступлении и что об этом думают эксперты.

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Казахстан Алексей Данилов Война России против Украины
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