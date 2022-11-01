Данілов назвав головного ідеолога знищення української інфраструктури

Заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко - головний ідеолог та лобіст російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.
За його словами, Кірієнко працював в "Росатомі" і тому добре знається на сфері енергетики. Зазначимо, що той в 2005-2016 роках обіймав посаду генерального директора компанії.
"Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти. Ми вистоїмо, хоч би як було важко, а ось вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав", - заявив Данілов.
Нагадаємо, що останній масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі росіяни завдали 31 жовтня. Тоді вони випустили 55 ракет.
В результаті атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в ряді областей, через що у частини населення зникло світло.