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Данілов назвав головного ідеолога знищення української інфраструктури

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко - головний ідеолог та лобіст російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

За його словами, Кірієнко працював в "Росатомі" і тому добре знається на сфері енергетики. Зазначимо, що той в 2005-2016 роках обіймав посаду генерального директора компанії.

"Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти. Ми вистоїмо, хоч би як було важко, а ось вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав", - заявив Данілов.

Нагадаємо, що останній масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі росіяни завдали 31 жовтня. Тоді вони випустили 55 ракет.

В результаті атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в ряді областей, через що у частини населення зникло світло.

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ОбстрілОлексій Данілов