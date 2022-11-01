Данилов назвал главного идеолога уничтожения украинской инфраструктуры

Заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко - главный идеолог и лоббист российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
По его словам, Кириенко работал в "Росатоме" и поэтому хорошо разбирается в сфере энергетики. Отметим, что тот в 2005-2016 годах занимал должность генерального директора компании.
"Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить. Мы выстоим, как бы ни было тяжело, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", - заявил Данилов.
Напомним, что последний массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре россияне нанесли 31 октября. Тогда они выпустили 55 ракет .
В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей, из-за чего у части населения исчез свет.