Данилов назвал главного идеолога уничтожения украинской инфраструктуры

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

По его словам, Кириенко работал в "Росатоме" и поэтому хорошо разбирается в сфере энергетики. Отметим, что тот в 2005-2016 годах занимал должность генерального директора компании.

"Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить. Мы выстоим, как бы ни было тяжело, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", - заявил Данилов.