UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данилов назвал условие для введения в Украине военного положения

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине. По его словам, это зависит от обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам заседаниям СНБО.

"Введение военного положения зависит от определенных обстоятельств", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что на сегодняшний день таких обстоятельств нет. Если они появятся, что о них сразу проинформируют украинцев.

Напомним, Кабинет министров Украины готовит план на случай вторжения России и введения в стране военного положения.

Отметим, в конце ноября 2021 года за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступали 32,8% украинцев, против - 58,1%.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов