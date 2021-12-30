Данилов назвал условие для введения в Украине военного положения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине. По его словам, это зависит от обстоятельств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам заседаниям СНБО.
"Введение военного положения зависит от определенных обстоятельств", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что на сегодняшний день таких обстоятельств нет. Если они появятся, что о них сразу проинформируют украинцев.
Напомним, Кабинет министров Украины готовит план на случай вторжения России и введения в стране военного положения.
Отметим, в конце ноября 2021 года за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступали 32,8% украинцев, против - 58,1%.