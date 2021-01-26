Данілов назвав умову для початку нових відносин між Україною і Росією

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Після анексії Криму та розв'язування війни на частині Донбасу Україна вважає Росію країною-агресором. Початок нових відносин між країнами можливий лише тоді, коли останній російський солдат покине територію України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні та здійсненні військової агресії проти нашої країни, - тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "русским миром". Майбутнє України тепер пов'язано з західними країнами.

Також РБК-Україна писало, що в української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) вважають, що президент Росії Володимир Путін не готовий закінчити війну на Донбасі.