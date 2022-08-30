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Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к украинской победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:

  • Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;
  • Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;
  • Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России - исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля - путь к внутренней дестабилизации;
  • Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;
  • Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию "боярышника".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление о планах Украины в отношении оккупантов. А также посоветовал россиянам уже сейчас бежать, если они хотят выжить.

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Алексей ДаниловВойна России против Украины