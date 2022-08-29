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Зеленский сделал заявление о планах Украины в отношении оккупантов

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 августа 2022 22:56
Зеленский сделал заявление о планах Украины в отношении оккупантов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинская сторона не может раскрывать конкретные военные планы. Но противник должен знать, что Вооруженные силы будут оттеснять его до самой государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так - на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не изменялась, оккупанты ее хорошо знают", - отметил он.

По его словам, если российские военные хотят выжить, им пора бежать.

"Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию - что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что якобы только началось. Мы говорим об этом 187 дней", - добавил Зеленский.

Отметим, в сегодняшнем обращении президент никак не прокомментировал наступательные действия на Херсонском направлении. Днем стало известно, что армия прорвала первую линию обороны россиян.

О ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Деоккупация Херсонской области? Что происходит в регионе сейчас".

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