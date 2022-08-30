Данілов назвав вирішальні відмінності України від РФ на тлі війни

Між Україною і Росією є п'ять вирішальних відмінностей, які в підсумку приведуть до української перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

На його думку, ось п'ять основних відмінностей, які є вирішальними у війні за незалежність:

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву про плани України щодо окупантів. А також порадив росіянам вже зараз тікати, якщо вони хочуть вижити.

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