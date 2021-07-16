Данилов назвал причину отмены выездного заседания СНБО в Сумах
Сегодняшнее заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) должно было пройти в Сумах. Но его отменили, поскольку некоторые члены Совета не успели бы добраться туда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, первый вопрос на сегодняшней повестке дня касался защиты государственных границ, и планировали, что заседание будет проводиться в Сумах.
"С учетом того, что у Кабинета министров был отчет в Верховной раде, поэтому вопрос был перенесен в Киев. Но предложение президента о том, что заседания СНБО будут иногда проходить в областных центрах, остается. Мы будет предупреждать, когда этом будет проходить", - отметил Данилов.
Он уточнил, что члены Кабинета министров из-за часа правительства в Раде сегодня бы просто не успели добраться до Сум.
Напомним, на этой неделе Данилов говорил, что заседание СНБО пройдет не в Киеве, но накануне источники РБК-Украина сообщили, что планы изменились, и оно пройдет в столице.