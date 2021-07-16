Данілов назвав причину скасування виїзного засідання РНБО в Сумах

Сьогоднішнє засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони) мало пройти в Сумах. Але його скасували, оскільки деякі члени Ради не встигли б дістатися туди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, перше питання на сьогоднішньому порядку денному стосувалося захисту державних кордонів, і планували, що засідання буде проводитися в Сумах.

"З урахуванням того, що у Кабінету міністрів був звіт у Верховній раді, тому питання було перенесено до Києва. Але пропозиція президента про те, що засідання РНБО будуть іноді проходити в обласних центрах, залишається. Ми буде попереджати, коли це буде проходити", - зазначив Данілов.

Він уточнив, що члени Кабінету міністрів через годину уряду в Раді сьогодні б просто не встигли дістатися до Сум.