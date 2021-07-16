ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данілов назвав причину скасування виїзного засідання РНБО в Сумах

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 липня 2021 19:01
Данілов назвав причину скасування виїзного засідання РНБО в Сумах Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогоднішнє засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони) мало пройти в Сумах. Але його скасували, оскільки деякі члени Ради не встигли б дістатися туди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, перше питання на сьогоднішньому порядку денному стосувалося захисту державних кордонів, і планували, що засідання буде проводитися в Сумах.

"З урахуванням того, що у Кабінету міністрів був звіт у Верховній раді, тому питання було перенесено до Києва. Але пропозиція президента про те, що засідання РНБО будуть іноді проходити в обласних центрах, залишається. Ми буде попереджати, коли це буде проходити", - зазначив Данілов.

Він уточнив, що члени Кабінету міністрів через годину уряду в Раді сьогодні б просто не встигли дістатися до Сум.

Нагадаємо, на цьому тижні Данілов говорив, що засідання РНБО пройде не в Києві, але напередодні джерела РБК-Україна повідомили, що плани змінилися, і воно пройде в столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Олексій Данілов
NEWS
В РНБО анонсували посилення карантину в Україні
В РНБО анонсували посилення карантину в Україні
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі