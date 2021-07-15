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Планы изменились: выездного заседания СНБО не будет, соберутся в Киеве

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Киев, Четверг 15 июля 2021 11:56
Планы изменились: выездного заседания СНБО не будет, соберутся в Киеве Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Совет национальной безопасности и обороны изменил планы относительно места проведения заседания. Оно состоится в Киеве, хотя ранее анонсировали выездное заседание.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

Собеседник издания сообщил, что заседание состоится 16 июля в Киеве.

Отметим, 12 июля на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он говорил, что заседание состоится в одном из областных центров.

По неизвестным причинам планы изменились и заседание состоится в Киеве.

Обновлено: на сайте Офиса президента опубликовали информацию, что брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится ориентировочно в 18:00.

Брифинг будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента Украины.

Напомним, сегодня ушел в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков. Он есть в составе СНБО.

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