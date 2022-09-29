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Данілов про можливі ядерні удари по Україні: відповідь світу буде абсолютно радикальною

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Світова спільнота радикально відповість на можливе застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Говорити великий Львів".

"Якщо хоча б одну ядерну зброю буде використано проти України, то світова відповідь буде миттєвою і абсолютно радикальною. Я в цьому впевнений. І коли кажуть, що проковтнуть і відповіді не буде, то я хочу сказати, що це не тиха анексія у 2014 році, це буде перше в історії після Другої світової війни використання ядерної зброї", - наголосив Данілов.

За його словами, світ має відреагувати на таке рішення з боку Росії, і він обов'язково відреагує.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант США Бен Ходжес заявив, що у разі завдання Росією ядерних ударів по Сполучені Штати можуть завдати удару по військових базах в окупованому Криму.

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РНБОЯдерна зброяОлексій ДаніловВійна Росії проти України