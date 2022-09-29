Данілов про можливі ядерні удари по Україні: відповідь світу буде абсолютно радикальною

"Якщо хоча б одну ядерну зброю буде використано проти України, то світова відповідь буде миттєвою і абсолютно радикальною. Я в цьому впевнений. І коли кажуть, що проковтнуть і відповіді не буде, то я хочу сказати, що це не тиха анексія у 2014 році, це буде перше в історії після Другої світової війни використання ядерної зброї", - наголосив Данілов.

За його словами, світ має відреагувати на таке рішення з боку Росії, і він обов'язково відреагує.