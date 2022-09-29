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Данилов о возможных ядерных ударах по Украине: ответ мира будет абсолютно радикальным

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мировое сообщество радикально ответит на возможное применение Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Говорить великий Львів".

"Если хотя бы одно ядерное оружие будет использовано против Украины, то мировой ответ будет мгновенным и абсолютно радикальным. Я в этом уверен. И когда говорят, что проглотят и ответа не будет, то я хочу сказать, что это не тихая аннексия в 2014 году, это будет первое в истории после Второй мировой войны использование ядерного оружия", - подчеркнул Данилов.

По его словам, мир должен отреагировать на такое решение со стороны России и он обязательно отреагирует.

Напомним, ранее генерал-лейтенант США Бен Ходжес заявил, что в случае нанесения Россией ядерных ударов по Соединенные Штаты могут нанести удар по военным базам в оккупированном Крыму.

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СНБОЯдерное оружиеАлексей ДаниловВойна России против Украины