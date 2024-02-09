Данілов про можливе президентство Трампа: ніякої трагедії для України не буде

"Ніякої трагедії для України, хто б не був у США президентом, не буде. Це приниження нас всіх, коли ми з вами робимо такий висновок, що в залежності від того, хто в Америці буде президентом чи буде існувати держава, чи ні. Ми вже довели всьому світу, що гідні того, щоб мати свою державу", - сказав він.

На думку Данілова, у США зараз дуже непроста, оскільки відбувається зміна політичної ситуації.

Секретар РНБО вважає, що сьогоднішні події у США пов'язані з тим, що Вашингтон після холодної війни отримав міжнародний вплив та "монополію на ситуацію у всьому світі".

Справи проти Трампа

Нагадаємо, проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова йде про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Проте Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та збирається йти на вибори президента США у 2024 році.

WSJ повідомляє, що Верховний суд США може відхилити спробу виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів у президенти 2024 року.