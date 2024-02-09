Данилов о возможном президентстве Трампа: никакой трагедии для Украины не будет

"Никакой трагедии для Украины, кто бы ни был в США президентом, не будет. Это унижение нас всех, когда мы с вами делаем такой вывод, что в зависимости от того, кто в Америке будет президентом, будет ли государство или нет. Мы уже доказали всему миру, что достойны того, чтобы иметь свое государство", - сказал он.

По мнению Данилова, в США сейчас очень непростая, поскольку происходит изменение политической ситуации.

Секретарь СНБО считает, что сегодняшние события в США связаны с тем, что Вашингтон после холодной войны получил международное влияние и "монополию на ситуацию во всем мире".

Дела против Трампа

Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен идти на выборы президента США в 2024 году.

WSJ сообщает, что Верховный суд США может отклонить попытку исключить Дональда Трампа из списка кандидатов в президенты в 2024 году.