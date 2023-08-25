Данилов о мобилизации: перемен ожидать не стоит, но может быть еще одна волна призыва

В Украине не планируют вносить изменения в мобилизацию, несмотря на подобные призывы к президенту. Однако, вероятно, может быть дополнительная волна призыва.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского Радио".

"Изменений к мобилизации не надо ожидать... У нас ни дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации , насилия не надо поднимать, потому что все идет по плану, который сегодня есть", - заявил Данилов.

Однако он допускает возможность дополнительного призыва. По его словам, сейчас в этом вопросе обращаются военные. Однако он отметил, что это не значит, что дополнительный призыв будет выходить за пределы, утвержденные 24 февраля 2022 года.

"Мобилизация происходит спокойно, и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали эту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что в армию "призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач".

Мы отличаемся от Российской Федерации тем, что не скрываем те процессы, которые есть в нашем обществе. Если есть негодяи или негодяи, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично , и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", - заявил секретарь Совбеза.

Мобилизация в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля.

Этот правовой режим будет действовать в Украине по меньшей мере до 15 ноября 2023 года.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию.

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