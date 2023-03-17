Данілов про майбутній візит Сі Цзіньпіна до Росії: Китай опиниться в непростій ситуації

"Я думаю, що Китай буде в досить непростій ситуації. Оголошено візит лідера КНР до Москви. Буде непроста ситуація, коли (буде зустріч - ред.) фактично з людиною, яку звинувачує МКС у злочині щодо дітей", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що складно спрогнозувати, як далі розвиватимуться події, але це точно буде непросте завдання для дипломатів.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви має відбутися 20-22 березня.

Варто зауважити, що Китай не є учасником Римського статуту, підписанти якого дотримуються рішень Міжнародного кримінального суду.