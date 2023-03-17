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Данілов про майбутній візит Сі Цзіньпіна до Росії: Китай опиниться в непростій ситуації

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Китай після рішення суду Гааги перебуватиме у непростій ситуації, якщо зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що Китай буде в досить непростій ситуації. Оголошено візит лідера КНР до Москви. Буде непроста ситуація, коли (буде зустріч - ред.) фактично з людиною, яку звинувачує МКС у злочині щодо дітей", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що складно спрогнозувати, як далі розвиватимуться події, але це точно буде непросте завдання для дипломатів.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви має відбутися 20-22 березня.

Варто зауважити, що Китай не є учасником Римського статуту, підписанти якого дотримуються рішень Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він винний у депортації українців.

Пізніше генпрокурор Андрій Костін заявив, що таке рішення є сигналом для світу про злочинний російський режим.

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