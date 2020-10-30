Данилов: КСУ не может принимать решения в свою пользу

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Конституционный суд Украины не вправе принимать решения относительно законов, регулирующих подачу ими же электронных деклараций. Политически такие действия КСУ не допустимы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом… Это политически недопустимые вещи. Тогда они вообще выше Бога", - сказал он.

Напомним, на этой неделе КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу НАПК и системы е-деклараций.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что решение КСУ заблокировало более сотни дел по факту недостоверного декларирования.

Кроме того, сегодня глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил о возможности признания деятельности Высшего антикоррупционного суда неконституционной.