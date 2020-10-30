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Решение КСУ является давлением на все антикоррупционные органы, - САП

Киев, Пятница 30 октября 2020 15:34
Решение КСУ является давлением на все антикоррупционные органы, - САП
Фото: Максим Грищук (facebook.com/TransparencyInternationalUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук считает решение Конституционного суда по декларированию давлением на все антикоррупционные органы. По его мнению, это решение является серьезным ударом по механизму борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП.

По словам Грущука, по состоянию на сегодня заблокировано 110 дел по фактам недостоверного декларирования чиновниками, которые находятся в САП и НАБУ. О подозрении в недостоверном декларировании сообщено 43 лицам, в том числе экс-нардепам, судьям и другим должностным лицам. На рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится 17 уголовных дел.

Также решение КСУ заблокировало полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции выявлять и собирать доказательства необоснованности активов, что, по словам Грищука, затрудняет оперативное выявление таких фактов и их фиксацию.

"Это решение Конституционного суда не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам насколько большой является проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников. Эти решения не шаг, и даже не два шага назад", - заявил он.

Напомним, на этой неделе КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу НАПК и системы е-деклараций.

Кроме того, сегодня глава Конституционного суда заявил о возможности признания деятельности Высшего антикоррупционного суда неконституционной.

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