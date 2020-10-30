ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Данілов: КСУ не може приймати рішення на свою користь

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 19:30
Данілов: КСУ не може приймати рішення на свою користь
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України не вправі приймати рішення щодо законів, які регулюють подачу ними ж електронних декларацій. Політично такі дії КСУ не допустимі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ті рішення, які приймає Конституційний суд щодо самого себе, не можуть бути юридично обґрунтовані. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством... Це політично неприпустимі речі. Тоді вони взагалі вище Бога", - сказав він.

Нагадаємо, цього тижня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування, а також заблокував роботу НАЗК і системи е-декларацій.

Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що рішення КСУ заблокувало понад сотні справ за фактом недостовірного декларування.

Крім того, сьогодні голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив про можливості визнання діяльності Вищого антикорупційного суду неконституційною.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Конституционный суд УкраиныРНБО

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся