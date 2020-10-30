КСУ может признать неконституционным Высший антикоррупционный суд

Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)

В Конституционном суде Украины (КСУ) не исключили возможность того, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) могут признать неконституционным. Однако окончательное решение пока еще не принято.

Об этом на брифинге заявил глава КСУ Александр Тупицкий.

По его словам, главным вопросом при определении конституционности ВАКС заключается в его статусе.

"Если это спецсуд - то он не конституционный. Это прямо прописано в конституции. Если это специализированный суд - то нет вопросов", - сказал Тупицкий.

Он добавил, что пока прошли предварительные устные слушания по делу о конституционности ВАКС. На этих заседаниях он не услышал ничего неконституционного.

Напомним, в начале октября в КСУ начали рассмотрение дела о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Тупицкого, Артем Сытник был назначен на должность директора НАБУ незаконно. Он отметил, что Сытник стал заложником ситуации.

Отметим, Окружной административный суд Киева в начале недели постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника.