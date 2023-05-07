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Данілов: катастрофа для РФ відбувається зараз і найгірше попереду

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Катастрофа для Росії відбувається зараз і найгірше на країну-агресора очікує попереду.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Найбільша геополітична катастрофа", про яку казав Путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для Росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна", - заявив він.

Зазначимо, що ще 2005 року російський диктатор Володимир Путін назвав розпад Радянського Союзу 1991 року найбільшою геополітичною катастрофою XX століття.

Нагадаємо, раніше Данілов пояснив, що насправді означають ядерні погрози Кремля.

Крім того, Данілов заявляв, що обстрілюючи Бєлгород, Кремль намагається ще більше налякати населення Росії і таким чином нагнітає ескалацію.

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Російська ФедераціяОлексій ДаніловВійна Росії проти України