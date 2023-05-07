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Данилов: катастрофа для РФ происходит сейчас и самое худшее впереди

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Катастрофа для России происходит сейчас и самое худшее страну-агрессор ожидает впереди.

Об этом заявил секретарь РНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

""Величайшая геополитическая катастрофа", о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и самое худшее впереди - поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина", - заявил он.

Отметим, что еще в 2005 году российский диктатор Владимир Путин назвал распад Советского Союза в 1991 году величайшей геополитической катастрофой XX века.

Напомним, ранее Данилов объяснил, что на самом деле означают ядерные угрозы Кремля.

Кроме того, Данилов заявлял, что обстреливая Белгород, Кремль пытается еще больше устрашить население России и таким образом нагнетает эскалацию.

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