Данилов не исключил удары по территории России: "рука не дрогнет"

Украинские военные могут нанести удары по объектам, которые находятся на территории России, и откуда осуществляются обстрелы нашей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Если будет нужно (нанести удары по территории РФ - ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что надо подписать, чтобы те объекты (откуда осуществляются обстрелы - ред.), о которых вы говорите, были уничтожены. А заявления президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране", - подчеркнул Данилов.
При этом он отметил, что Украине известно, откуда российские военные проводят обстрелы нашей территории.
Напомним, ранее официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что украинским военным необходимо разрешить нанесение ракетных ударов по военным объектам России и Беларуси.
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