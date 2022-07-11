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Советник Конгресса США: Украине необходимо разрешить удары по военным объектам РФ

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 16:30
Советник Конгресса США: Украине необходимо разрешить удары по военным объектам РФ Фото: в США призвали разрешить Украине атаковать военные объекты РФ (zsu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинским военным должны разрешить нанесение ракетных ударов по военным объектам России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального советника правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро в Twitter.

"Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", - написал Массаро.

Также он призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получила новые РСЗО HIMARS и пообещала не использовать их для нанесения ударов по территории РФ.

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