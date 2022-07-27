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Данілов не виключив удари по території Росії: "рука не здригнеться"

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські військові можуть нанести удари по об’єктам, що знаходяться на території Росії, і звідки здійснюються обстріли нашої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Якщо буде потрібно (нанести удари по території РФ - ред.), то повірте, не здригнеться ні в кого рука, щоб підписати те, що треба підписати, щоб ті об'єкти (звідки здійснюються обстріли - ред.), про які ви кажете, були знищені. А заяви президента, що ми будемо давати відповідь по тих територіях, звідки все йде, це підтверджує... Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні", - підкреслив Данілов.

При цьому він зазначив, що Україні відомо, звідки російські військові проводять обстріли нашої території.

Нагадаємо, раніше офіційний радник урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пол Массаро заявив, що українським військовим необхідно дозволити нанесення ракетних ударів по військових об'єктах Росії та Білорусі.

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