Данилов об эвакуации дипломатов: мы не видим активного выезда из Украины

"Сегодня мы имеем информацию о трех странах. 49 стран не принимают в этом участие в этих вещах. Каждая страна самостоятельно определяется, то что касается их граждан, которые находятся на территории нашей страны. Единственное что можно сказать, что была большая волна дезинформационная того, что сотрудники непосредственно учреждений Российской Федерации массово покидают нашу страну. Мы этого не видим", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, по состоянию на сегодня информация о рекомендации выезда из страны поступала из посольства США, Великобритании и Австралии.

"На сегодняшний день есть информация из посольства США, то что они предлагают своим сотрудникам, посольства Великобритании и посольства Австралии. Другие посольства этим вопросом не занимаются", - добавляет Данилов.